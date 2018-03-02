Acemi Askerler Yemin Etti

SAMSUN/ Samsun ve Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan askerler, törenle yemin etti.



Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Ondokuz Mayıs Kışlası'nda, 370. dönem 380 yedek subay adayının eğitimlerini tamamlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Yemin töreninin ardından birliğine ilk teslim olan askerler, yaş kütüğüne plaket çaktı.



Törende oğlunun vatani görevini gerçekleştirdiği kışlada daha önce askerliğini yapan babalar ile şehit çocuklarının ailelerine Samsun Garnizon ve Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Alpay Recep Ali Üstün tarafından katılım belgesi verildi.

Üstün, burada yaptığı konuşmada, asker ve ailelerinin unutulmayacak bir törene şahitlik ettiğini söyledi.



Mehmetçiklere hitap eden Bulut, "Bu yeminle sizler milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda çocukları şehit düşen ailelere başsağlığı dileyen Üstün, yaralanan askerlere ise Allah'tan şifa diledi.

Daha sonra askeri geçit töreni yapıldı.



Kastamonu

Kastamonu'da bin 100 kısa dönem er için yemin töreni düzenlendi.

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Kışlası'nda düzenlenen törende 370. dönem ikinci grup kısa dönem erler yemin etti.



Törende eğitimde başarılı olan, birliğe ilk katılan erler ve ailelerine Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Ertürk, Belediye Başkan Vekili Eşref Can, Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Ergün Cebeci ve Baro Başkanı Mehmet Çiftçi tarafından hediyeler verildi.



Cebeci, burada yaptığı konuşmada, ailelerinin vatan görevine uğurladığı evlatlarının temel askerlik görevlerini tamamlayarak Jandarma Genel Komutanlığının saflarına katılmak üzere karşılarına geldiklerini söyledi.

Ailelerden evlatlarına gösterdikleri ilgi ve özenin bu mukaddes ocakta Türk Silahlı Kuvvetleri komutanlarınca gösterileceğinden emin olmalarını isteyen Cebeci, "Vatanına ve milletine fedakarca, sadakatle hizmet edecek evlatlar yetiştirdiğiniz için sizleri kutluyor ve selamlıyorum." dedi.



Tören geçişinin ardından askerler, aileleriyle bir araya gelerek özlem giderdi.