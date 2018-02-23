Acemi Askerler Yemin Etti

Samsun, Amasya ve Tokat'ta acemi eğitimini tamamlayan askerler, törenle yemin etti.

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gökberk Kışlası'nda 1998/1 tertip 883 er ve erbaş, yemin etti.

Daha sonra birliğe erken teslim olanlar yaş kütüğüne plaket çaktı, çocukları gibi acemi eğitimini Gökberk Kışlası'nda tamamlayan 10 asker babasına da katılım belgesi verildi.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Alpay Recep Ali Üstün, burada yaptığı konuşmada, vatan, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canlarını vermeye yemin eden Mehmetçik'in yeminine sadık kalacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden aldığını belirten Üstün, "Türk askeri olmak bir onurdur. Askerlik göreviniz ileride çocuklarınıza ve torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Silahlı Kuvvetlerimiz, en genç Mehmetçikleri olan sizlere güveniyor. İyi birer asker olacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.

Çoğunluğunu er ve erbaşların oluşturduğu müzik grubu, verdiği mini konserde zafer şarkıları söyleyerek TSK'nin Afrin'e yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Tören, resmi geçidin ardından askerlerle ailelerin kucaklaşmasıyla sona erdi.

Amasya

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen törende 1998/1 dönem ile 370'inci kısa dönemden 4 bin 423 er yemin etti.



General Hikmet Akıncı Kışlası'ndaki törende tugaya ilk katılan ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayan askerlere hediye ve teşekkür belgesi verildi.



Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur'un konuşmasının ardından program, tören geçişiyle son buldu.

Ailelerin çocuklarıyla buluşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Bazı asker aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.



Törene Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile asker aileleri katıldı.

Tokat

Tokat'ta acemi eğitimlerini tamamlayan askerler, törenle yemin etti.



Tokat 48. Piyade Eğitim Alayı'nda vatani görevlerini yapan 1998/1 tertip acemi erler için yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende 48. Piyade Er Eğitim Alayı'nın tarihçesi okundu.



Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, burada yaptığı konuşmada, ailelerin çocuklarıyla unutulmayacak bir törene şahitlik ettiğini dile getirerek askerlerin ettikleri yemine bağlı kalacaklarına inandığını söyledi.



Konuşmanın ardından acemi birliğinde eğitimi tamamlayan bin 500 er, ant içti.



Spor dallarında dereceye giren askerlere Vali Ömer Toraman ve Biçeroğlu tarafından hediyeler verildi.



Törene İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, protokol üyeleri ve askerlerin aileleri katıldı.