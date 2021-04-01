Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı! Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler?
Hafta içi her gün yayınlanan Acemi Anneler dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler 120. Bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölümde neler oldu? Acemi Anneler son bölüm izle! Acemi Anneler oyuncuları kimler?
Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler izle! Hafta içi her gün yayınlanan Acemi Anneler dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler 120. Bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölümde neler oldu? Acemi Anneler son bölüm izle! Acemi Anneler oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…
ACEMİ ANNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Acemi Anneler hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında saat 16.00'da yayınlanmaktadır.
ACEMİ ANNELER OYUNCULARI KİMLER?
Merve Üçer – Nil
Berk Bakioğlu – Kemal
Begüm Topçu – Sevda
Önder Atakanlı – Orhan
Tolga Akman – Murat
Melisa Yıldıran – Beyza
Yağmur O¨ztürk – Ceren
Cantuğ Turay -Tarık
Ege Semih Erken – Cenk
Cansın Yılmaz – Hayat
Acemi Anneler Oyuncuları
Merve Üçer (Nil)