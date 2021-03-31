Acemi Anneler canlı izle! TRT Acemi Anneler
Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler oyuncuları! TRT canlı izle! Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle
Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle
ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ
Ömer, Tijen'in aşk mektubunu okumuş, onunla konuşmaya gelmiştir. Sultan, Kemal ve Nil'in görmesini engellemek için Ömer'i deterjan dolu kilere saklar. Kimse Ömer'in deterjan kokusuna alerjisi olduğunu bilmemektedir. Ecrin'i alıp gitme planları yapan Aysun Sevdalar'a yerleşir. Aysun'un da gelmesi ile evde nüfus artınca Kainat ve Sevda gerilirler. Bu gerilim aklı yerinde olmayan Kainat'ın evden kaçmasıyla son bulacaktır. Ama Kainat Ceren ve Beyza'yı bekleyen büyük bir tehlikeye dönüşür.
ACEMİ ANNELER OYUNCULARI KİMLER?
Merve Üçer – Nil
Berk Bakioğlu – Kemal
Begüm Topçu – Sevda
Önder Atakanlı – Orhan
Tolga Akman – Murat
Melisa Yıldıran – Beyza
Yağmur O¨ztürk – Ceren
Cantuğ Turay -Tarık
Ege Semih Erken – Cenk
Cansın Yılmaz – Hayat
Acemi Anneler Oyuncuları
Merve Üçer (Nil)