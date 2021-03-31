Acemi Anneler canlı izle! TRT Acemi Anneler

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler oyuncuları! TRT canlı izle! Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer, Tijen'in aşk mektubunu okumuş, onunla konuşmaya gelmiştir. Sultan, Kemal ve Nil'in görmesini engellemek için Ömer'i deterjan dolu kilere saklar. Kimse Ömer'in deterjan kokusuna alerjisi olduğunu bilmemektedir. Ecrin'i alıp gitme planları yapan Aysun Sevdalar'a yerleşir. Aysun'un da gelmesi ile evde nüfus artınca Kainat ve Sevda gerilirler. Bu gerilim aklı yerinde olmayan Kainat'ın evden kaçmasıyla son bulacaktır. Ama Kainat Ceren ve Beyza'yı bekleyen büyük bir tehlikeye dönüşür.

ACEMİ ANNELER CANLI İZLE!

ACEMİ ANNELER OYUNCULARI KİMLER?

Merve Üçer – Nil

Berk Bakioğlu – Kemal

Begüm Topçu – Sevda

Önder Atakanlı – Orhan

Tolga Akman – Murat

Melisa Yıldıran – Beyza

Yağmur O¨ztürk – Ceren

Cantuğ Turay -Tarık

Ege Semih Erken – Cenk

Cansın Yılmaz – Hayat

Acemi Anneler Oyuncuları

Merve Üçer (Nil)