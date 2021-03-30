Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler oyuncuları! TRT canlı izle!
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Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler oyuncuları! TRT canlı izle! Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle
Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle
ACEMİ ANNELER NE ZAMAN?
TRT ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler, hafta içi her gün, saat 16.00'da yayınlanmakta.
ACEMİ ANNELER OYUNCULARI KİMLER?
Merve Üçer – Nil
Berk Bakioğlu – Kemal
Begüm Topçu – Sevda
Önder Atakanlı – Orhan
Tolga Akman – Murat
Melisa Yıldıran – Beyza
Yağmur O¨ztürk – Ceren
Cantuğ Turay -Tarık
Ege Semih Erken – Cenk
Cansın Yılmaz – Hayat
Acemi Anneler Oyuncuları
Merve Üçer (Nil)