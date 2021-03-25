Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler 114. bölüm canlı izle! Acemi Anneler saat kaçta?

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler oyuncuları kimdir? Acemi Anneler son bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler 114. bölüm canlı izle!

Acemi Anneler, 19 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan aile ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler 114. bölüm canlı izle!

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Orhan'ın kılık değiştirmesi içinden çıkılmaz bir hal alır. Seda, olayların aslını öğrenmek için Süleyman kılığındaki Orhan'a yaklaşmaya çalışır. Bu da Orhan'ı daha da köşeye sıkıştırır. Beyza yıllar öncesinden bir anı olan düğün görüntülerini tekrar izlemek için herkesi toplar. Fakat CD'nin başına gelenler büyük kavgalara yol açmasın diye herkes Murat'a yardım eder. Sultan ve Tijen, Ömer konusundaki sırlarıyla baş etmeye çalışıyordur. Tijen, Ömer'i kendisine açılmasını sağlamak için ona bir mektup yazmaya karar verir.

ACEMİ ANNELER NE ZAMAN?

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı bu yapım hafta içi her gün TRT 1'de saat hafta içi her gün 15.45'te yayınlanıyor