Acemi Anneler canlı full izle! Acemi Anneler 112. bölüm fragmanı izle!

112. bölümü ile 23 Mart Salı günü TRT ekranlarında yayınlanacak Acemi Anneler canlı full izle! Acemi Anneler 112. bölüm fragmanı izle!

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Orhan Kainat'a olan borcunu kapatmak için onunla çalışmaya başlamıştır. Kainat şirket yönetimini kaybetmemek için Orhan'ın baş rolde olduğu bir oyuna girişir. Cenk'e annesinin hastalandığını söyleyerek giden Jasmin'in yalanını Beyza yakalar. Cenk bu yalanı sonunda öğrenecektir. Dürdane ve Melahat Tijen'in Ömer'le olan alakasını çözmeye çalışırken Sultan dedikodulardan Tijen'i kurtarma derdindedir. Tijen'in ise Ömer'e olan duyguları artmaktadır. Ömer'in daveti üzerine Tijen Eymir'e gider ama onu orada bir sürpriz beklemektedir. Ceren ve Tarık'ın bebeklerinin cinsiyeti belli olmuş, can dostlar bebeklerin cinsiyetini öğrenmek için Eymir'de bir organizasyon yapmaya girişmişlerdir. Yani Eymir'e giden sadece Tijen ve Ömer değildir.

ACEMİ ANNELER 112. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!