Acem Hanı Gastronomi Merkezi Fizibilite Sunumu Gerçekleştirildi
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Acem Hanı Gastronomi Merkezi Fizibilite Sunumu Gerçekleştirildi

Acem Hanı Gastronomi Merkezi Fizibilite Sunumu Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

KUZKA'nın 2019 yılı Fizibilite Destek Programı Kapsamında "Acem Hanı Gastronomi Merkezi Fizibilite Projesi"nin sunumu, Valimiz Sayın Avni Çakır, Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu ve beraberlerindeki heyetin katılımları ile gerçekleşti.

KUZKA'nın 2019 yılı Fizibilite Destek Programı Kapsamında "Acem Hanı Gastronomi Merkezi Fizibilite Projesi"nin sunumu, Valimiz Sayın Avni Çakır, Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu ve beraberlerindeki heyetin katılımları ile gerçekleşti.

Nitelikli yemek hizmetleri sunmak, nitelikli iş bulma imkanı sağlayıcı sertifika programları düzenlemek, lise veya üniversite sonrası farklı alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen gençlere, çalışan kadınlara yeni eğitim programları sunmak, yeni mutfak becerileri kazandırmak ve yurt içi-yurt dışı kişi ve kuruluşlarla iş birliği oluşturmanın amaçlandığı projede; UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı-Gastronomi Şehri adaylığı yolunda en güçlü projelerden biri olması öngörülen "Acem Hanı Gastronomi Merkezi"nin, şehrin yemek kültürünün korunması ve sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.

KASTAMONU VALİLİĞİ/BASIN

Kaynak: Habermetre

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