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Açelya Ünlü, Boksta Türkiye ikincisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Açelya Ünlü, Boksta Türkiye ikincisi

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Elazığ'da yapılan Ahmet Uygur Gençler Ferdi Boks Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden sporcu Açelya Ünlü Türkiye ikincisi oldu.

ELAZIĞ (İHA) - Türkiye Boks Federasyonu tarafından Elazığ'da yapılan Ahmet Uygur Gençler Ferdi Boks Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden sporcu Açelya Ünlü Türkiye ikincisi oldu.

Ahmet Uygur Gençler Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası 03-09 Eylül 2021 tarihleri arasında Elazığ'da yapıldı. 542 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kayseri'yi temsil eden Açelya Ünlü 70 kg genç bayanlarda Türkiye ikincisi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Türkiye ikincisi olan Açelya Ünlü ve Antrenörü Göksel Cingöz'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

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