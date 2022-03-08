Açelya Devrim Yılhan kimdir? Açelya Devrim Yılhan kaç yaşında ve nereli?

Masumlar Apartmanı'nın Hasibesi, Açelya Devrim Yılhan kaç yaşında ve kimdir merak konusu oldu. Başarılı oyuncu Açelya Devrim Yılhan kimdir ve nereli sevenleri tarafından araştırılıyor. TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın da oynayan Açelya Devrim Yılhan kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Açelya Devrim Yılhan kimdir? Açelya Devrim Yılhan kaç yaşında? Açelya Devrim Yılhan nereli? Detaylar haberimizdedir…

AÇELYA DEVRİM YILHAN KİMDİR?

Açelya Devrim Yılhan 2 Eylül 1985, Ankara doğumludur. Türk oyuncudur. 2 Eylül 1985 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Emekli albay bir baba ile ev hanımı bir annenin tek çocuğudur. 2003 yılında Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinde lise eğitimini tamamlamıştır. Ardından Atılım Üniversitesi Matematik Bölümünde okumuş, okulunu bırakarak 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalına geçmiş ve 2010 yılında mezun olmuştur.

Adını Leyla ile Mecnun dizisindeki "Eylül" karakteriyle duyurmuştur. Kariyerinin başında Unutma Beni dizisinde rol almış, ardından Beni Unutma filminde "Olcay" rolünü oynamıştır. 2013 yılında İnadına Yaşamak dizisinde, 2015 yılında Ve Panayır Köyden Gider filminde oynamıştır.

Şu an Masumlar Apartmanı dizisinde "Hasibe Derenoğlu" karakterini canlandırmaktadır.

YER ALDIĞI PROJELER :

Tiyatro Oyunları :

2010 - Zaman Fırfırlarıyla Yolculuk - Ekin Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - Kaçın Kurası (Sedef) (TV Dizisi)

2016 - Rengarenk (Sedef) (TV Dizisi)

2015 - Ve Panayır Köyden Gider (Filiz) (Sinema Filmi)

2013 - 2015 - Deniz Yıldızı (TV Dizisi)

2013 - İnadına Yaşamak (Asiye) (TV Dizisi)

2012 - Leyla ile Mecnun (Eylül) (TV Dizisi)

2011 - Beni Unutma (Olcay) (Sinema Filmi)

2011 - Unutma Beni (TV Dizisi)

AÇELYA DEVRİM YILHAN INSTAGRAM HESABI NE?

Açelya Devrim Yılhan Instagram hesabı "aconyonn" kullanıcı isme sahip olup 40 bin takipçisi bulunuyor.

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