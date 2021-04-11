Açelya Apartmanı'nda yıkım devam ederken apartmanda çatlaklar meydana geldi

Açelya Apartmanı'nda yıkım devam ederken apartmanda çatlaklar meydana geldi Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan Açelya apartmanında yıkım çalışmaları devam ediyor.

Açelya Apartmanı'nda yıkım devam ederken apartmanda çatlaklar meydana geldi

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan Açelya apartmanında yıkım çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar apartmanın 2 katı ekipler tarafından yıkılırken, binada çatlaklar oluştu.

Başkentte bulunan Açelya apartmanında yıkım çalışmaları devam ediyor. Apartmanının 2 katı ekipler tarafından yıkılırken, binanın diğer katlarında çatlamalar meydana geldi. Kontrollü bir şekilde yıkılmaya çalışılan binanın çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis barikatları genişletilirken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ