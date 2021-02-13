Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de
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Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

13.02.2021 06:35 | Son Güncelleme: 13.02.2021 06:38
Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

Özgüven Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı için Artvin'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Özgüven Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı için Artvin'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Özgüven Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla, Artvin'in Yusufeli ilçesi Bıçakçılar köyü ile Balcılı köyü sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca acele kamulaştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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