Acele Kamulaştırma Kararı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde "Yukarı Eşen Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.



Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Seydikemer'deki bazı taşınmazların Yukarı Eşen Projesi çerçevesinde Boğalar Seki Barajı'nın yapımı amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.



Söz konusu karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesine göre 29 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu tarafından alındı.