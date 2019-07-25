Acele kamulaştırma kararı

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi kapsamında acele kamulaştırmaya gidilecek.

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara Gölbaşı, Şereflikoçhisar; Aksaray Ortaköy, Niğde Merkez ilçelerinde çeşitli ada ve parsellerde bulunan taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA