Acele kamulaştırma kararı
Ankara-Niğde Otoyolu Projesi kapsamında acele kamulaştırmaya gidilecek.
Ankara-Niğde Otoyolu Projesi kapsamında acele kamulaştırmaya gidilecek.
Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ankara Gölbaşı, Şereflikoçhisar; Aksaray Ortaköy, Niğde Merkez ilçelerinde çeşitli ada ve parsellerde bulunan taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Kaynak: AA
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