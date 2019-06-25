Acele kamulaştırma kararı

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesiminin yapımı amacıyla Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA