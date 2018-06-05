Acele Kamulaştırma Kararı
Diyarbakır-Mazıdagˆı (Mardin) Demiryolu I·ltisak Hattı Projesi kapsamında bazı tas¸ınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Diyarbakır-Mazıdagˆı (Mardin) Demiryolu I·ltisak Hattı Projesi kapsamında bazı tas¸ınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan "Diyarbakır-Mazıdagˆı (Mardin) I·ltisak Hattı Projesi" kapsamında, belirtilen gu¨zergahta yer ve ada/parsel numaraları go¨sterilen tas¸ınmazların Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) I·s¸letmesi Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nce acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.