Acehan, Yüksekokulu Ziyaret Etti

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.



Acehan, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Aytunç Ateş'ten yüksekokul ve yerleşke hakkında bilgi aldı.



Ateş, Ovacık yerleşkesinde bulunan meslek yüksekokulunu Çubuk merkez yerleşkesine taşıdıklarını söyledi.



Çubuk yerleşkesindeki 10 programda eğitim verdiklerini dile getiren Ateş, şunları kaydetti:



"Geçen yıl Çubuk yerleşkemizde 3 programda eğitim-öğretim veriyorduk. Bu yıl iki yüksek okulumuzda ağız ve diş sağlığı, biyomedikal, halkla ilişkiler, laboratuvar ve grafik tasarım olmak üzere toplam 10 programımız oldu. Yerleşkede bu yıl yaklaşık 450 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah bu sayı bin öğrenci olacak."



Ateş, yerleşkede sosyal tesislerin yapılarak hizmete girdiğini, bu kapsamda atla terapi merkezinin de kurulduğunu aktardı.



Çalışmaları birçok kamu kurum ve kuruluşların desteğiyle yürüttüklerini ifade eden Ateş, şunları dile getirdi:



"Konferans salonu, kafeterya, düğün ve toplantı salonumuzu da yaptık ve bu yıl hizmete girdi. Ayrıca atla terapi merkezimiz de hazırlandı. Yaklaşık 15 dönüm üzerinde 10 at kapasiteli ahır, kapalı ve açık manej yapıldı. Burada profesyonel olarak binicilik derslerinin yanı sıra, özellikle engelli çocuklarımızı tedavi etmek istiyoruz. Yurt dışında olduğu gibi üniversitemizde de fizyoterapistlerin ve doktorların denetiminde engelli çocuklarımızın bu yöntemle tedavileri mümkün olacak. Aldığımız desteklerle yürüttüğümüz tüm bu çalışmaları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."



Acehan da yapılan çalışmalara bugüne kadar her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.



İlçenin her geçen gün eğitim şehrine dönüştüğünü söyleyen Acehan, "Elbette her şey birden olmuyor. Bir süreç yaşanması gerekiyor. İlk olarak 90 öğrenciyle başlayan yüksekokulumuzda bugün 450 öğrenciye ulaşılmış durumda. İnşallah önümüzdeki yıl bin olacak ve böyle devam edecek artışla her geçen gün öğrenci sayımız ve bölüm sayımız artacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'göz bebeğim' dediği üniversiteye biz de o gözle bakıyoruz. Elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapmaya çalışıyoruz." dedi.



Acehan, ziyarette, sosyal tesisler ile yeni kurulan laboratuvarlar ve atla terapi merkezini yerinde inceledi.