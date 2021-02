ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines fuarı İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak

ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines ve ACE of MICE Awards organizasyonlarını gerçekleştiren Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines fuarının 2-4 Haziran 2021 tarihlerinde arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde (ICC) gerçekleştirileceğini belirtti.