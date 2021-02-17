ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines fuarı İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak

ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines ve ACE of MICE Awards organizasyonlarını gerçekleştiren Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines fuarının 2-4 Haziran 2021 tarihlerinde arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde (ICC) gerçekleştirileceğini belirtti.

2-4 Haziran 2021'de düzenlenecek ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines Kongre Toplantı ve Etkinlik Sektörü fuarının online tanıtım toplantısında konuşan Ataman, bütün dünyadaki olumsuzluklara rağmen bu işi yapacaklarını ve bütün güçleriyle ekip olarak çok yoğun bir şekilde uzun süreden beri çalıştıklarını söyledi.

ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines fuarının 2-4 Haziran 2021'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirten Ataman, "Bu sene fuarın 8'incisi. Çok sıkıntılı dönemler atlattık ve bu dönemlerde MICE ve turizm sektörü ilk etkilenen sektör. Pandemi bizi durdurmayacak bütün gücümüz ve enerjimizle çok yoğun çalışıyoruz. İnşallah 2021 yılının Türkiye ve bölgedeki ilk fuarını yapmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

Toplam 5 bin 500 metrekare stant alanında fuarı gerçekleştirmiş olacaklarını, 200 civarında katılımcı firma ile birlikte Türkiye ve globalden gelenlerin olduğunu hatırlata Atama, " Türk Hava Yolları isim ve kampanya sponsorumuz. Yoğun bir iletişim kampanyasını bugün itibariyle başlatıyoruz. Bugün bizim start verdiğimiz tarih. Turkuaz Medya bizim ana medya sponsorumuz. Demirören Medya yan destekçimiz bir çok dergi ve yayınla Türkiye ve globalde partnerlik anlaşmalarını imzaladık. Türkiye'de ve dünyada büyük bir Ace of MICE kampanyasını başlatacağız." yorumunu yaptı.

"Çok yoğun bir içerik var. Bu sene toplam 9 başlık altında 40 çok değerli konuşmacının bir araya geleceği bir konferans zincirimiz olacak." diyen Ataman sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu programları 700 kişi kapasiteli bir salonda gerçekleştireceğiz. 15 bin profesyonel ziyaretçiyi fuarda bekliyor olacağız. ACE of MICE olarak biz bu seneye kadar 224 tane oturum yaptık. 346 tane konuşmacı getirdik. 346 konuşmacının 200 küsur tanesi yabancıydı. Hakikaten ACE of MICE sektöre yeni vizyonlar, yenilikler, yeni teknolojiler ve iletişim nereye gidiyor. Bu konu hakkında ciddi bir katkımız bu yıla kadar oldu. Bu sene 9 oturum planlıyoruz.

Bu seneki fuara HES kodu olanlara girebilecek. İkincisi bütün kapılarda dezenfektan tünelleri kuruyoruz. Yani kapıdan içeri giren otomatikman dezenfekte oluyor. Kayıt alanında hijyen kitlerini dağıtacağız. Hem kolonyalar hem maskelerimiz hepsi gelen 15 bin kişiye verilecek. Birçok noktada zaten dezenfektan makineleri olacak. Kayıt olduktan sonra içeriye girmek için otomatik bariyerler var ateş ölçerli 38 derecenin altı olduğu takdirde kapı açılıyor. 38 derece üstüne kapı açılmayacak ve o misafirlerimizi içeri alamayacağız. Sosyal medya robotlarımız fuar alanı içerisinde geziyor olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız