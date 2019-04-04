Ace Of M.ı.c.e. Awards 2019 Ödülleri Sahiplerini Buldu

Her yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards 2019 Etkinlik ve Toplantı Ödülleri sahiplerini buldu.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda dün akşam gerçekleştirilen 7'nci ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, eski bakanlardan Egemen Bağış, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç, Yıldırım Mayruk, Suzan Kardeş, Wilma Elles, Tan Sağtürk, Saba Tümer, Ivana Sert, Ahmet San, Çiğdem Tunç, Tuğba Özerk, Aslı Şafak ve Ömür Gedik'in de aralarında bulunduğu siyaset, iş, medya ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Demirören Medya Grubu'nun ana medya sponsorluğunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin tarihi, kültürel, coğrafik ve gastronomik zenginliğe sahip olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Ama bakıyoruz, M.I.C.E. alanında dünyanın en önemli kuruluşlarından biri olan Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Birliği (ICCA)'nin yaptığı çalışmalar sonucunda Türkiye 2017 yılında, düzenlemiş olduğu kongre ve toplantılarla dünyada ancak 49'uncu sırada. İstanbul'a baktığımız zaman, İstanbul, 130'uncu sırada. Bunlar bize yakışmıyor. Onun için ne yapmalıyız; çok çalışmalıyız. Noktaları kamu ve özel sektör olarak birleştirmeliyiz. Bunun için çalışacağız. İstanbul'un alt yapısını biliyoruz, İstanbul'un tarihini biliyoruz, İstanbul'un konferans merkezlerini biliyoruz, kongre merkezlerini biliyoruz. ICE of M.I.C.E. ödülleri bu açıdan çok büyük önem taşıyor." dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN SON SEFER SİNGAPUR'A OLACAK

Türk Hava Yolları (THY) adına onur ödülünü de alan THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe ise Atatürk Havalimanı'ndan taşınacaklarını hatırlatarak "THY Şu günlerde çok yoğun, stresli ve aynı zamanda bizim için heyecan verici. Üç gün sonra, bizim için big bang dediğimiz, büyük göç dediğimiz, İstanbul Havalimanı'na taşınmaya başlıyoruz. Atatürk Havalimanı'nda, 6 Nisan 14.00'da Singapur uçağıyla seferimizi yapmış olacağız. 6 Nisan saat 14.00'da, Türk Hava Yolları olarak artık bütün operasyonlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan yapacağız" diye konuştu.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri de şunları söyledi:"ICE of M.I.C.E., Türkiye'de toplantı, kongre, etkinlik ve insentive, yani MICE diye adlandırdığımız çok önemli bir endüstri. Turizmin ana çatısı altında, bu saydığım başlıkları kapsayan bir endüstri. Bu gece ICE of M.I.C.E.'de, bir yıl süresince yapılan çalışmalarıyla ödül almak üzere, yarışmaya adaylıklarını koyan meslektaşlarımızın kendi kategorilerinde önemli bir jüri tarafından değerlendirmeleri ve finalistler arasından bir kişinin ödül almasıyla neticelendirilecek bir gece. TÜRSAB olarak M.I.C.E. endüstrisinde hizmet veren seyahat acentalarımızı, turizm sektöründe yarattıkları katma değerli hizmetleri için çok önemsiyoruz. Bu ihtisasta faaliyet gösteren acentalarımız, turizm sektöründü çok önemli işler yapıyorlar.

Ulusal alanda, tatil sezonunun tam tersi olan bahar ve kış aylarında düşük turizm sezonunda ulusal toplantı, etkinlik ve kongre organizasyonlarını gerçekleştirirken, doluluk oranları düşük olan otellerimizi dolduruyorlar. Aynı zamanda 40'tan fazla sektöre iş imkanı ve istihdam yaratıyorlar. Ülke ekonomimize böylesine önemli katma değer yaratan acentalarımız, turizm sektörünün sessiz kahramanlarıdır.

ÖDÜL ALAN FİRMA VE İSİMLER

İnsan ve yapay zekanın birleşmesiyle dans şovu ve sahne performanslarının da sergilendiği törende, Etkinlikler ve Etkinlik/Toplantı Yönetim Firmaları adı altında 2 ana başlıkta dağıtılan ödülleri kazanan isim ve firmalar şunlar oldu:

Onur Ödülü – Türk Hava Yolları, Şekip Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

En İyi Etkinlik - Figür Turizm

En İyi Etkinlik Jüri Ödülü - Heymo The Eşperience Design Company

Portaxe En İyi Davet Etkinliği – Loby Event Factory

MICE Sektörüne Katkı Ödülü – Elif Balcı Fisunoğlu (ICCA Derneği Avrupa Bölge Direktörü)

Başarı Ödülü - Yeliz Gül Ege (Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü

D&R En iyi Gerilla Etkinliği – Proset Event

En İyi Yurt Dışı Turizm Yatırımı – Merit Grand Mosta Hotel

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi – Vestel

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Jüri Özel Ödülü – Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD)

Ramada Kazdağları En iyi İncentive Etkinliği – Semtur

EtsMICE En İyi Etkinlik Teknolojisi – Ouchhh Yeni Medya Ajansı

En İyi Stant Ödülü – Maestro DMC

En İyi Spor Etkinliği – Uzunetap Tanıtım Organizasyon

En İyi Spor Etkinliği Jüri Özel Ödülü – Nirvana Plus

En İyi Festival – Ark Organizasyon & Bebekliler Derneği

En İyi Festival Jüri Özel Ödülü – Ceo Event

SKYhub En İyi İncentive Firması – Pronto MICE DMC

W İstanbul En iyi Uyarlama Etkinlik – Heymo The Eşperience Design Company

En iyi Roadshow – Atölye Grup

Lionel Hotel İstanbul En iyi Sahne Tasarımı – Illusionist

En İyi Konser - Tema Menajerlik

En İyi Etkinlik Prodüksiyonu – Hezarfen Danışmanlık

En İyi Çocuk Etkinliği – Elli5 Event

En İyi Stant ve Etkinlik Alanı Tasarımı – BRF MICE

Ramada Plaza By WYNDHAM İstanbul Airport Asia En iyi Lansman Etkinliği – Capital Event

En İyi Etkinlik/Toplantı Yönetimi Firması – Krea MICE

Canon En İyi Ses-Görüntü-Işık Uygulaması – Tema CC

En İyi Çıkış Yapan Etkinlik/Toplantı Yönetimi Firması - Heymo The Eşperience Design Company

Türkkan Turizm En İyi Teknolojik Altyapı – Biletino

En İyi AVM Etkinliği – Kamp Pozitif & Outdoor

Görüntü dökümü:

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-TÜRSAB Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri ile röp

-Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın açıklaması

-THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe'nin açıklaması

-Törene katılanlardan detaylar

-Ödül töreni

-Genel ve detaylar - İstanbul

Kaynak: DHA