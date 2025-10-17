Ace Frehley kimdir? Ace Frehley öldü mü, neden öldü?

Eylül ayının sonunda stüdyosunda geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu düşerek beyin kanaması geçiren Frehley, uzun süredir New Jersey'deki bir hastanede tedavi altındaydı. Haftalardır yoğun bakımda bulunan ünlü gitarist, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ace Frehley'in hayatı ve ölümüne ilişkin detaylar merak konusu oldu.

ACE FREHLEY ÖLDÜ MÜ?

Rock müziğin ikonik yüzlerinden KISS grubunun kurucularından gitarist Ace Frehley, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Eylül sonunda stüdyosunda yaşadığı talihsiz düşme sonucu beyin kanaması geçiren Frehley, haftalardır New Jersey'deki bir hastanede tedavi görüyordu.

ACE FREHLEY KİMDİR?

Gerçek adı Paul Daniel Frehley olan Ace Frehley, 27 Nisan 1951'de New York'ta dünyaya geldi. Rock tarihinin en ünlü gitaristlerinden biri olarak tanınan Frehley, 1973 yılında kurulan KISS grubunun kurucu üyelerindendir. Grubun sahne imajında "Spaceman (Uzaylı Adam)" karakteriyle özdeşleşmiştir.

KISS'in ilk döneminde grubun en dikkat çeken üyelerinden biri olan Frehley, "Shock Me", "Cold Gin", "Rocket Ride" gibi şarkılardaki performanslarıyla büyük beğeni topladı. Kendine özgü gitar tonu ve sahne enerjisiyle 1970'lerin rock sahnesine damga vurdu.

1982'de KISS'ten ayrıldıktan sonra solo kariyerine yönelen sanatçı, "Ace Frehley Band" adıyla albümler çıkardı. 1987 tarihli "Frehley's Comet" albümüyle yeniden listelere girdi. 1996'da KISS'in orijinal kadrosunun yeniden bir araya gelmesiyle gruba döndü, ancak sonraki yıllarda kariyerine bireysel olarak devam etti.

Ace Frehley, hem grup içindeki karakteri hem de teknik gitar yeteneğiyle modern rock müziğin en etkili figürlerinden biri olarak kabul edilir.