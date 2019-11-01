Açe'de tsunamiye karşı erken uyarı sistemi

01.11.2019 14:04

Endonezya'nın batısındaki Sumatra Adası'nın kuzeyinde yer alan ve olası büyük depremlerde tsunami riski bulunan Açe'de 13 noktaya erken uyarı sistemi konuldu.

Açe Bölgesel Afet Yönetim Ajansı (BPBA) Başkanı Sunawardi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açe eyaletinin aktif deprem fay hatları ile çevrili olduğuna işaret ederek "Olası büyük bir depremde ciddi tsunami oluşabilir." dedi.

Adanın kuzeyinde yer alan Açe'nin tsunami potansiyeli yüksek bir alan olduğunu belirten Sunawardi, "Yaptığımız Açe afet riski raporunda, Nagan Raya, Singkil, Batı Açe ve Sabanı gibi tsunamiden olumsuz etkilenebilecek 11 bölge bulunuyor." şeklinde konuştu.

Açe eyaleti genelinde tsunami riski olduğunu dile getiren Sunawardi, eyaletin 13 noktasına erken uyarı sistemi konulduğunu söyledi.

Sunawardi ayrıca taşınabilir sismograflar ile bölge genelinde afet riski ölçümü ve denetimlerinin etkin şekilde sürdüğünü kaydetti.

Açe Temsilciler Meclisine, Afet Eğitim Kanunu'nun yasallaşması konusunda baskı yaptığını aktaran Sunawardi, okul müfredatına afet eğitimini ekleyerek öğrencilerin afete hazırlık ve afet sonrasına uyum gibi konularda bilgili olmalarını istediklerini ifade etti.

Son 7 bin 400 yılda 11 tsunami

Araştırmacıların Açe bölgesinde yaptığı incelemelerde, bazı mağaraların alt katmanlarında birçok kez tsunami yaşandığına ilişkin izlere rastlandığını aktaran Sunawardi, en eski tsunami izinin 7 bin 400 yıllık bir mağaradaki bulgularda keşfedildiğini belirtti.

Araştırmalara göre 7 bin 400 yıldan bu yana 11 kez tsunami felaketinin yaşandığını dile getiren Sunawardi, tsunami geçmişine bakıldığında bölgenin, net zamanını bilinmese de büyük tsunami riski taşıdığının altını çizdi.

Hint Okyanusu'nda 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin neden olduğu tsunami Endonezya başta olmak üzere 14 ülkede yıkım ve ölümlere neden olmuş, yaklaşık 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Depremden en fazla etkilenen bölge olan Açe'de, yaklaşık 170 bin kişinin deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Bu arada, Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, yıl boyunca sıklıkla deprem yaşanmasına rağmen, altyapı önlemleri ve deprem sonrası hazırlıklar konusunda yeterli önlemlerin alınmadığı dikkati çekiyor.

Kaynak: AA