Accor, Türkiye'de büyümesini sürdürecek
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Accor, Türkiye'de büyümesini sürdürecek

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:32
Accor, Türkiye'de büyümesini sürdürecek

Dünyanın öncü otel gruplarından Accor Otel Grubu, Türkiye'deki güçlü yatırımlarına devam edeceği 2021 yılıyla birlikte yeni ofisine taşındı. Accor, İstanbul'daki merkez ofisinde çalışanlarına Allsafe küresel temizlik ve önleme standartlarını da uygulayarak, daha modern bir çalışma ortamı sağlayacak.

Dünyanın öncü otel gruplarından Accor Otel Grubu, Türkiye'deki güçlü yatırımlarına devam edeceği 2021 yılıyla birlikte yeni ofisine taşındı. Accor, İstanbul'daki merkez ofisinde çalışanlarına Allsafe küresel temizlik ve önleme standartlarını da uygulayarak, daha modern bir çalışma ortamı sağlayacak.  

Avrupa'nın en önde gelen otel zinciri Accor Otel Grubu, dünya lideri ileri seviye otelcilik hizmetlerini sürdürürken, Türkiye'de ve dünyada büyümesini devam ettiriyor. Accor, Türkiye'deki yatırımlarını güçlendireceği 2021 yılıyla birlikte Levent'teki yeni ofisine taşındı.

Accor, çalışanlarına Allsafe küresel temizlik ve önleme standartları ve daha modern bir çalışma ortamı sağlamak üzere merkez ofisini Levent'teki Assembly Ferko Signature binasına taşıdı. Yeni ofis, Türkiye'de iş dünyasının ve ekonominin kalbinin attığı iş merkezlerinden biri olan Büyükdere Caddesi'nde bulunuyor. Yeni yapılanmayla Orta Doğu ve Afrika bölgesine Türkiye ve Hindistan'ı ekleyen Accor, genişleyerek bölgede güçlenmeyi sürdürüyor.

Accor, Türkiye'de büyümesini sürdürecek

Türkiye'de Accor, ülkedeki 52 otelden oluşan mevcut portföyünü yakında bitecek olan 10 otelle güçlendirmeyi planlıyor. Türkiye'de 13 markası ve 52 oteli (11.682 oda) bulunan Accor Otel Grubu yatırımlarına ve yeni otel açılışlarına 2021 yılında da devam edecek. 2021 yılında Trabzon ve İstanbul olmak üzere iki şehirde birden yeni otel açılışlarına imza atacak Accor Otel Grubu, 2021 yılının ilk çeyreğinde Mövenpick Living Istanbul West, Mercure Istanbul Batışehir, ibis Styles İstanbul Merter, ikinci çeyrekte ise Mercure Trabzon ve Mövenpick Istanbul Sabiha Gökçen otellerini açmayı planlıyor Accor Otel Grubu, planlanan yeni açılışlarla birlikte korona salgını ile mücadele kapsamında tüm markalarında ve Türkiye'deki tüm otellerinde yüksek hijyen ve temizlik ALLSAFE standartları uygulamaya devam edecek. 

Kaynak: Tourism Today

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