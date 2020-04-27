Accor Otel Grubu'nun 2020 ilk çeyrek geliri 768 milyon avro oldu FRANSA merkezli Avrupa'nın en önde gelen otel zinciri Accor Otel Grubu 2020 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre %15, 8 düşüşe rağmen 768 milyon avro düzeyinde gelire ulaştı.

Dünyanın öncü otel gruplarından Accor Otel Grubu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının dünya çapında yayılması nedeniyle globalde keskin bir gerileme yaşanırken, 2020 mali yılının ilk çeyreğinde %15,8 düşüşe rağmen 768 milyon avro gelire ulaştı. Grup, portföyüne 8 bin odayı temsil eden 58 yeni otel ekleyerek organik büyümesini sürdürdü.

2020 mali yılının ilk çeyreğinde Accor, 8.000 odayı temsil eden 58 yeni otel açarak yaşanan krize rağmen organik büyümesini sürdürdü. Grubun portföyünde Mart 2020 sonu itibariyle 746.903 oda (5.085 otel) ve hazırlanmakta olan 208.000 oda (1.202 otel) bulunuyor. Portföyün %76'sı gelişmekte olan pazarlarda yer alıyor. 22 Nisan 2020 itibariyle, koronavirüs salgını ile mücadele çerçevesinde grubun otellerinin %62'si kapalıyken bu oran 3.100'den fazla birime denk geliyor.

Accor Otel Grubu'nun Başkan ve İcra Kurulu Başkanı Sebastien Bazin 2020 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin şunları söyledi: "Bir sağlık kriziyle karşı karşıyayız. Hizmet veren otellerimizin çoğunu sağlık profesyonelleri ve koronavirüs (COVID-19) ile mücadelenin ön saflarında yer alan herkesi desteklemek için hizmete açtık. Mücadelemiz iki yönlüdür: acil durumu yönetmek ve geri dönüş için hazır olmak. Grubumuz, mevcut durumu ele alıp yönetmek için güçlü bir konumdadır ve organizasyonumuzu uyarlamak için agresif önlemler almayı sürdürüyoruz."

Accor Otel Grubu'nun otel hizmetleri, 2020 Mart sonunda zincir otel ve yönetim sözleşmeleri kapsamında 5.085 otel (746.903 oda) olarak gelirde %17, 5'lik bir düşüşle 540 milyon avroya ulaştı. Bu düşüş tamamen koronavirüs (COVID-19) ile ilişkili hızlı bozulmayı yansıtıyor.

Yaşanan global krize rağmen, grup hızlı bir şekilde büyümeyi sürdürüyor. Birinci çeyrekte, Accor Otel Grubu, yaklaşık 8.000 odayı temsil eden 58 yeni otel açtı. Mart 2020 sonunda grubun portföyünün %76'sı gelişmekte olan pazarlarda olmak üzere hazırlanmakta olan projeler 1.202 otel ve 208.000 odadan oluşuyor. Grubun Mart 2020'nin sonunda, sahip olunan ve kiralanan otelleri içeren segmenti ise 167 oteli ve 29.930 odayı temsil ediyor.

Accor Otel Grubu, yeni İşletmeler (konsiyerj hizmetleri, lüks ev kiralama, lüks otel konaklamaları için özel satışlar ve oteller için dijital hizmetler) bazında ise 2019'daki 37 milyon avrodan %13,8 düzeyinde bir düşüş göstererek 32 milyon avro gelir elde etti. Virüs dolayısıyla oluşan çok düşük doluluk oranları, sokağa çıkma kısıtlamaları, sürecin bitişinin bilenememesinin yanı sıra sınırların yeniden açılma tarihi ile ilgili güçlü belirsizlik nedeniyle, Nisan ve Mayıs aylarının yılın en zor ayları olması bekleniyor. Bununla birlikte, birkaç pazar, başta iyileşme belirtilerinin ilk olduğu Çin başta olmak üzere bazı olumlu işaretler gösteriyor. Grup bu olağanüstü zamanlarda, Mart 2020'nin sonunda 2,5 milyar avro'dan fazla likidite ve Haziran 2021'den önce 1,2 milyar avro' luk döner kredi imkanı ile çok güçlü olan finansal pozisyonuna güveniyor. Accor, bunun yanı sıra planlanan kar payının %25'ini (yani 70 milyon avro) çalışanlarına, duruma göre değerlendirilmek üzere büyük finansal zorluk yaşayan bireysel ortaklara, yerel topluluklara ve ön saflardaki sağlık profesyonellerine yardım etmek üzere tasarlanan "ALL Heartist Fonu" na tahsis edecek.

Kaynak: Bültenler