Accor Otel Grubu'nun 2020 ilk çeyrek geliri 768 milyon avro oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Accor Otel Grubu'nun 2020 ilk çeyrek geliri 768 milyon avro oldu - Haberler
Güncel, Haber

Accor Otel Grubu'nun 2020 ilk çeyrek geliri 768 milyon avro oldu

FRANSA merkezli Avrupa'nın en önde gelen otel zinciri Accor Otel Grubu 2020 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre %15, 8 düşüşe rağmen 768 milyon avro düzeyinde gelire ulaştı.

27.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:22
Accor Otel Grubu'nun 2020 ilk çeyrek geliri 768 milyon avro oldu

Dünyanın öncü otel gruplarından Accor Otel Grubu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının dünya çapında yayılması nedeniyle globalde keskin bir gerileme yaşanırken, 2020 mali yılının ilk çeyreğinde %15,8 düşüşe rağmen 768 milyon avro gelire ulaştı. Grup, portföyüne 8 bin odayı temsil eden 58 yeni otel ekleyerek organik büyümesini sürdürdü.

2020 mali yılının ilk çeyreğinde Accor, 8.000 odayı temsil eden 58 yeni otel açarak yaşanan krize rağmen organik büyümesini sürdürdü. Grubun portföyünde Mart 2020 sonu itibariyle 746.903 oda (5.085 otel) ve hazırlanmakta olan 208.000 oda (1.202 otel) bulunuyor. Portföyün %76'sı gelişmekte olan pazarlarda yer alıyor. 22 Nisan 2020 itibariyle, koronavirüs salgını ile mücadele çerçevesinde grubun otellerinin %62'si kapalıyken bu oran 3.100'den fazla birime denk geliyor.

Accor Otel Grubu'nun Başkan ve İcra Kurulu Başkanı Sebastien Bazin 2020 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin şunları söyledi: "Bir sağlık kriziyle karşı karşıyayız. Hizmet veren otellerimizin çoğunu sağlık profesyonelleri ve koronavirüs (COVID-19) ile mücadelenin ön saflarında yer alan herkesi desteklemek için hizmete açtık. Mücadelemiz iki yönlüdür: acil durumu yönetmek ve geri dönüş için hazır olmak. Grubumuz, mevcut durumu ele alıp yönetmek için güçlü bir konumdadır ve organizasyonumuzu uyarlamak için agresif önlemler almayı sürdürüyoruz."

Accor Otel Grubu'nun otel hizmetleri, 2020 Mart sonunda zincir otel ve yönetim sözleşmeleri kapsamında 5.085 otel (746.903 oda) olarak gelirde %17, 5'lik bir düşüşle 540 milyon avroya ulaştı. Bu düşüş tamamen koronavirüs (COVID-19) ile ilişkili hızlı bozulmayı yansıtıyor.

Yaşanan global krize rağmen, grup hızlı bir şekilde büyümeyi sürdürüyor. Birinci çeyrekte, Accor Otel Grubu, yaklaşık 8.000 odayı temsil eden 58 yeni otel açtı. Mart 2020 sonunda grubun portföyünün %76'sı gelişmekte olan pazarlarda olmak üzere hazırlanmakta olan projeler 1.202 otel ve 208.000 odadan oluşuyor. Grubun Mart 2020'nin sonunda, sahip olunan ve kiralanan otelleri içeren segmenti ise 167 oteli ve 29.930 odayı temsil ediyor.

Accor Otel Grubu, yeni İşletmeler (konsiyerj hizmetleri, lüks ev kiralama, lüks otel konaklamaları için özel satışlar ve oteller için dijital hizmetler) bazında ise 2019'daki 37 milyon avrodan %13,8 düzeyinde bir düşüş göstererek 32 milyon avro gelir elde etti. Virüs dolayısıyla oluşan çok düşük doluluk oranları, sokağa çıkma kısıtlamaları, sürecin bitişinin bilenememesinin yanı sıra sınırların yeniden açılma tarihi ile ilgili güçlü belirsizlik nedeniyle, Nisan ve Mayıs aylarının yılın en zor ayları olması bekleniyor. Bununla birlikte, birkaç pazar, başta iyileşme belirtilerinin ilk olduğu Çin başta olmak üzere bazı olumlu işaretler gösteriyor. Grup bu olağanüstü zamanlarda, Mart 2020'nin sonunda 2,5 milyar avro'dan fazla likidite ve Haziran 2021'den önce 1,2 milyar avro' luk döner kredi imkanı ile çok güçlü olan finansal pozisyonuna güveniyor. Accor, bunun yanı sıra planlanan kar payının %25'ini (yani 70 milyon avro) çalışanlarına, duruma göre değerlendirilmek üzere büyük finansal zorluk yaşayan bireysel ortaklara, yerel topluluklara ve ön saflardaki sağlık profesyonellerine yardım etmek üzere tasarlanan "ALL Heartist Fonu" na tahsis edecek.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Survivor Aycan'a kötü haber: Yarışmaya gideni milli takıma almam Haberler
Survivor Aycan'a kötü haber: Yarışmaya gideni milli takıma almam
Türklere iftira atan Kim, kendisini eleştiren Hanife'nin eşine sert çıkıp engelledi Haberler
Türklere iftira atan Kim, kendisini eleştiren Hanife'nin eşine sert çıkıp engelledi
İsrail Meclisi'nde, 'Erdoğan övgüsü' tartışma yarattı Haberler
İsrail Meclisi'nde, "Erdoğan övgüsü" tartışma yarattı
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim Haberler
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı masada! Gözler Erdoğan'a çevrildi
1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı masada! Gözler Erdoğan'a çevrildi
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi
Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli
Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Güney Kore: Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi
Güney Kore: Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aslı Enver Ebru Şallı Hande Yener Şeyma Subaşı
Spor Falcao Ali Koç Mesut Özil Ahmet Nur Çebi Kevin Prince Boateng
Daha Fazla İsveç Futbolcu Ambulans Türk Lirası
Şu an buradasınız: Accor Otel Grubu'nun 2020 ilk çeyrek geliri 768 milyon avro oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 10:44:07. #1.14#
title