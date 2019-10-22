Accor Otel Grubu globalde büyümeyi sürdürüyor

22.10.2019 09:21

FRANSA merkezli Avrupa'nın en önde gelen otel zinciri Accor Otel Grubu 2019 yılı üçüncü çeyreğinde de rapor edilen %10,9'luk artışla elde ettiği 1,049 milyon avro gelirle büyümeyi sürdürdü. Accor Otel Grubu, 2019 ilk çeyreğinde de 987 milyon Avroluk gelir elde ettiğini duyurmuştu.

Accor'ın üçüncü çeyrek performansı bir kez daha istikrarlı arz artışı ve rekor kıran bir gelir artışıyla tamamlandı. Accor Otel Grubu bu paralelde kalan gayrimenkul faaliyetlerinin satışı konusunda ilerleme kaydetmeyi sürdürdü. Grup yeni sadakat programı ALL lansmanıyla müşteri odaklı stratejisini uygulamaya devam etti.

KONSOLİDE GELİRDE GÜÇLÜ BÜYÜME

Üçüncü çeyrekte Accor Otel Grubu, 8.500 odalı 60 yeni otel daha açtı. 2019 Eylül sonunda, grubun portföyü 4.946 otel ve 726.345 odaya ulaştı. Grubun toplam varlık ları 205.000 odaya karşılık gelen 1.181 oteli temsil ediyor.

2019 üçüncü çeyreğinde konsolide gelir, 2018 yılının üçüncü çeyreğine göre %4,1 benzer nitelikte (LFL) artışla ve rapor edilen %10,9 oranında artışla 1,049 milyon Avro'yu ulaştı.

Eylül 2019 sonunda yönetim sözleşmeleri ve franchise sözleşmeleri kapsamında 4.946 otel (726.345 oda) işleten Otel Hizmetleri, gelirinde %6,5'lik benzer nitelikteki bir artışla 760 milyon Avro'ya ulaştı. Bu gelişmeyle Accor Otel Grubu iş modelinin karma bir ekonomik ortamda direncini doğruluyor.

Grup, Otel Hizmetlerindeki %7,3 ve Otel Varlıklarındaki %8,9 oranında gerçekleşen güçlü artışla, sabit kapsamda ve döviz kurlarında (geçen döneme paralel olarak) gelirde % 8,8'lik bir artış sağladı. Accor Otel Grubu Yeni İşletmeler üzerinden elde edilen gelir, benzer şekilde %10,0 oranında arttı. Şirketin Otel Hizmetleri 645 milyon Avro getirerek çeyreğin gelirinin yüzde 65'ini oluşturuyor. Accor Otel Grubu, "Otel varlıkları ve diğer" segmenti gelirlerinde %8,9 oranındaki artış ile 323 milyon Avro gelir elde etti. Şirket ayrıca, Accor'un geçen yıl edindiği Mantra ve Movenpick'in katkılarına dikkat çekerek konsolidasyona 176 milyon avro tahsis etti.

Üçüncü çeyrekte Otel Varlıkları & diğer cirolar ise 273 milyon Avro seviyesinde rapor edildi. Raporlanan bazda %11,8'lik artış, esas olarak Mövenpick'in Eylül 2018'deki konsolidasyonunu yansıması olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Bültenler