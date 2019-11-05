ACCOBAMS Dönem Başkanlığı Türkiye'ye devredildi

05.11.2019 11:44

Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Bölgesinde Yaşayan Deniz Memeli Türlerinin Korunması Anlaşması'nın (ACCOBAMS) 2020-2022 yılında gerçekleştirilecek dönem başkanlığı Türkiye'ye devredildi.

ACCOBAMS 7. Taraflar Toplantısı, Türkiye ev sahipliğinde yapıldı. Akdeniz, Atlantik ve Karadeniz'de yer alan 24 taraf ülke ile Fas ve Portekiz'den de temsilcilerin katıldığı toplantıda dönem başkanlığı Fransa'dan Türkiye'ye devredildi. 3 yılda bir yapılan toplantının 2020-2022 tarihleri arasındaki başkanlığını Türkiye yürütecek.

Programa katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzülmez, ACCOBAMS'ın denizde biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında en önemli uluslararası mekanizmalardan birisi olduğunu kaydetti.

Üzülmez, "Türkiye'yi çevreleyen denizlerin farklı özelliklere sahip olması, içinde bulundurduğu biyolojik çeşitliliğin de farklılaşmasını sağlamıştır. Hem Akdeniz'e hem de Karadeniz'e kıyısı olan tek ülke Türkiye olması nedeniyle ülkemizin deniz çevresini ve deniz memelilerini korumaya yönelik duyarlılığı bir kat daha artmaktadır." dedi.

"Plastik kullanımını azaltmak gerekiyor"

Deniz memelilerinin yaşam alanlarını ve hayatlarını tehdit eden ilk tehlikenin kirlilik olduğunu söyleyen Üzülmez, "Koruma altındaki biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan korunan alanlar kirlilik, aşırı kullanma, yapılaşma gibi insan aktivitelerinden kaynaklanan baskılara maruz kalıyor ve neticede olumsuz etkilenmektedir. Plastik kullanımını azaltmamız ve insan kaynaklı çöplerin denizlere ulaşmasını engellememiz gerekiyor. Türkiye bu konuda önemli adımlar attı. Bunlardan biri Cumhurbaşkanı'mızın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'dir." diye konuştu.

Olumsuz etkileri en aza indirmenin herkesin görevi olduğunu vurgulayan Üzülmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deniz memelilerinin büyük birçoğu tehdit altında bulunuyor. Ticari balık avcılığı, gemi çarpmaları, tesadüfi ağa yakalanma, habitat kaybı, ses kirliliği, petrol kirliliği, tarım gibi faaliyetlerden kaynaklanan diğer kimyasal kirlilikler, iklim değişikliği, küresel turizm ve ticaret gibi birçok nedenle de sayıları azalmaya devam ediyor. Deniz memelilerinin korunması, yaşatılması ve nesillerinin sürdürülmesi amacıyla bölgesel ve küresel iş birliğine ihtiyaç vardır. Deniz memelilerinin korunması için herkesi bilinçlenmesi çok önemli."

Toplantı kapsamında, anlaşmaya taraf ülkelerce Akdeniz ve Karadeniz'de balina ve yunusların korunmasına yönelik çalışmalar ve kapsamlı iş birliği konuları ele alınıp, bunlara yönelik kararlar alınacak. 8 Kasım'da sona erecek toplantının ardından rapor açıklanacak.

Kaynak: AA