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ACCA: Dijital finans ve muhasebe profesyonellerine ihtiyaç artacak

Tescil Edilmiş Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA) Türkiye ve Gelişmekte olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz, iş dünyası ve işletmelerin değişimden güçlenerek ve büyüyerek çıkmak isteyeceklerine işaret ederek, buna bağlı olarak, "dijital finans...

ACCA: Dijital finans ve muhasebe profesyonellerine ihtiyaç artacak
24.07.2020 08:02 | Son Güncelleme: 24.07.2020 08:06

Tescil Edilmiş Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA) Türkiye ve Gelişmekte olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz, iş dünyası ve işletmelerin değişimden güçlenerek ve büyüyerek çıkmak isteyeceklerine işaret ederek, buna bağlı olarak, "dijital finans ve muhasebe profesyonellerine" ihtiyacın artacağını vurguladı.

ACCA ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) düzenlediği, "Covid -19: Krizden İyileşmeye Giden Yol ve Finans Profesyonellerine Düşen Görevler" konulu webinar etkinliğinde Covid-19 krizinin dünya ekonomilerine etkileri ve finans profesyonellerinin geliştirmesi gereken yeni yetkinlik alanları konuşuldu.

ACCA tarafından yapılan Mart ve Mayıs aylarında yapılan, "Covid-19 – Küresel Araştırması"nın sonuçlarını katılımcılarla paylaşan Demiröz, kriz ve sonrasında dijital finans ve muhasebe profesyonellerine olan ihtiyacın artacağını vurguladı ve ekledi: "İş hayatında başlayan dönüşüm ile kurumlarda yeni mesleki becerilere duyulan ihtiyaç artıyor. "İş dünyası ve işletmeler değişimden güçlenerek ve büyüyerek çıkmak isteyecek. "Bu noktada finans ve muhasebe profesyonellerine ihtiyaç artacak. "Artık verileri derleyip toplayan değil, değerlendirip yorumlayan, teknolojik süreçler elde edilen sonuçlara insani ve etik unsurunu etkileyen, analitik ve stratejik düşünce yapısına sahip tam donanımlı finans ve muhasebe profesyonelleri önem kazanacak. "Bu donanımlara sahip finans ve muhasebe profesyonelleri de şirketleri güçlü finansal yönetime sahip, sürdürülebilir kurumlar haline getirme potansiyeline sahip olacaklar. "Biz de ACCA olarak sektörde oluşan ihtiyaç doğrultusunda finans ve muhasebe profesyonellerine yönelik CertDIF adını verdiğimiz finans alanına yönelik dijital inovasyon sertifika programı geliştirdik. 

"ACCA ruhsatı sürecinde alınan eğitimlere özel dijitale yönelik bu sertifika, finans profesyonelleri dijital yetkinliklerini arttırma imkanı sağlıyor." (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

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