Acayip İrlanda Robotu | Yerinden Aldım

Bu videomda yaptığım İrlanda seyahatinde aldığım çok ilginç ürünleri sizin için inceliyorum. Özellikle İrlanda'da gördüğüm ilginç şeyleri de sizinle paylaştım. Bu videoda bazı ürünleri İrlanda'dan başka bir yerde bulmak mümkün değil. Çok ilginç bir masa robotu, olta ataş, komik şapka, BMW cep telefonu, İrlanda flüdü, kel oyuncağı, komik bardak altlığı ve başka garip aletler. Star Wars Lest Jedi 'ın çekildiği çekildiği topraklarda yaptığım bu yerinden aldım serisinin ikinci videosunu umarım beğenirsiniz : )