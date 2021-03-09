Acarlar Longozunda bulunan baraka küle döndü
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Acarlar Longozunda bulunan baraka küle döndü

09.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:56

- Acarlar Longozunda bulunan baraka küle döndü Sakarya'nın Karasu ilçesinde doğa turizminin gözdelerinden biri olan Acarlar Longozu'nda yanan baraka küle döndü.

- Acarlar Longozunda bulunan baraka küle döndü

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde doğa turizminin gözdelerinden biri olan Acarlar Longozu'nda yanan baraka küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Karsu ilçesi Denizköy Mahallesi'nde yer alan ve Acarlar Longozu'nda bulunan barakada, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, ekiplerce söndürülürken barakadan geriye yanmış odun parçaları kaldı. Meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Acarlar Longozunda bulunan baraka küle döndü
Acarlar Longozunda bulunan baraka küle döndü
Acarlar Longozunda bulunan baraka küle döndü
Acarlar Longozunda bulunan baraka küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN

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