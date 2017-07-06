Acarlar Kiraz Festivali ile Eğitime Destek Olucak
Acarlar Şirketler Topluluğu; Misbahçem'de yetiştirilip hasat edilen yaklaşık 1 ton kirazdan elde edilecek geliri geleneksel Kiraz Festivali ile TEGV İpek Kıraç Birimi'ne bağışlıyor.
Geleceğimizi şekillendiren çocuklarımızı eğitimle güçlendirmek isteyen Acarlar Şirketler Topluluğu; geleneksel hale gelen Kiraz Festivali'nde bu yıl toplanan 1 ton kirazın satışından elde edilecek geliri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı İpek Kıraç Öğrenim Birimi'ne bağışlamaya hazırlanıyor.
Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Funda Acar'ın ev sahipliğinde Beykoz Cumhuriyetköyü Misbahçem'de düzenlenen Kiraz Festivali'ne; TEGV öğrencileri ve gönüllüleri başta olmak üzere iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.
Acarlar Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan AcarBlu ve Coliseum'un da destek verdiği festivalde hasat edilen kirazlar Acarkent Coliseum'da satışa sunulacak.