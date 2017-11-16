Acara Özerk Cumhuriyeti Başkanı Pataradze Artvin Belediyesini Ziyaret Etti

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Zurab Pataradze, Artvin Belediyesini ziyaret etti.



Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Artvin'e gelen Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Zurab Pataradze, Artvin Valisi Ömer Doğanay ile basına kapalı yaptığı görüşme sonrasında Hükümet Başkanı Zurab Pataradze Artvin Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim amirleri ve zabıta mangası, Başkan Pataradze'yi Belediye Başkanlığı önünde karşıladı.



Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, "Acara Özerk Cumhuriyetinin Başbakanı ve bakanlar heyeti ve meslektaşım Batum Belediye Başkanı kardeşimi, sizleri misafir etmek bizi heyecanlanırdı. Sizleri Artvin'de görmek bizim için ayrı bir mutluluk çünkü bizler aynı derenin balıklarıyız. Tarihte yüzyıllar boyunca birlikte yaşamış insanlarız. Kısa bir aradan sonra milletlerimizin yeniden dostluk kurması bizi mutlu etmekte tarihi misyonumuza uygun davranışlar göstermektedir. Bugün genel hükümetlerimizin iyi diyaloglarını yerel yönetimlerde de devam ettirmek kararlılığının içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Batum eğlencenin merkeziyse Artvin'de dinlenmenin merkezidir. Sizde yorulduğunuzda dinlenmek için buraya gelin. Hepinize hemşerilerimiz adına tekrardan hoş geldiniz diyorum" dedi.



Hükümet Başkanı Peteradze ise sıcak karşılamadan dolayı Artvin Valisi Ömer Doğanay ve Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'ye teşekkür ederek, "Artvin'in bizde farklı bir yeri ve sevgisi var. Bu sevginin karşılıklı olduğunu biliyorum onun için Artvin'de bulunmak bizim için şereftir. Vilayetler arasındaki ilişkiler çok önemli ama belediyeler arasında ki uyumu da unutmamak gerekli umut ediyorum ki Batum ile Artvin arasındaki ilişikliler yalnızca Avrupa'ya değil dünyaya örnek olur. Ümit ediyorum ki belediye başkanları arasında da bu iyi ilişkiler kurulacak. Bugün ki bu ziyaretle beraber ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacağız" diye konuştu.



Artvin Valiliği ve Artvin Belediyesi ziyaretinden sonra Pataradze, Kafkasör Yaylası'ndaki öğlen yemeği ardından Artvin'den ayrıldı. - ARTVİN