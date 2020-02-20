20.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:35

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, "İlimize daha iyi hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.



AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ile yönetim kurulu üyeleri, İl Özel İdaresini ziyaret etti. İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan ve Genel Sekreter Erdin Acar'ın eşliğinde İl Özel İdaresi personellerine ziyarette bulunuldu. AK Parti İl Başkanı Kesmekaya ile yönetim kurulu üyelerinin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu belirten Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, "İl Özel İdaresi olarak demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ilimize daha iyi hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.



AK Parti İl Başkanı Kesmekaya ve yönetim kurulu üyeleri, misafirperverliği için İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan ve Genel Sekreter Erdin Acar'a teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İHA