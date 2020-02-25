Acar: "Hocalı katliamı bir insanlık suçu, tarihin utancıdır"

25.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:53

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şubesi, Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde 613 sivilin hayatını kaybettiği Hocalı katliamını unutmadı.



Sovyetler Birliği'nin 1991'in son günlerinde dağılmasıyla, Ermenilerin ablukaya aldıkları bölgenin tek havalimanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçtiğini aktaran Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece saatlerinde sivilleri toplu şekilde katletti. Esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu. Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı. Bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı. Katledilenlerin adli tıp muayeneleri ve şahit ifadeleri, Hocalı sakinlerinin kadın, yaşlı ve çocuk ayrımı yapılmaksızın akıl almaz işkencelere maruz kaldığını kanıtlamaktadır" dedi.



Hocalı katliamı, insanlıktan nasibini almamış bağnazlığın amacına ulaşmak için ne kadar ilkesiz, ahlaksız, aşağılık ve zalim olabileceğini gösterdiğini söyleyen Acar, hangi sebeple olursa olsun hiçbir haklı gerekçesi olmayan, insanlığın utancı, tarihin kara bir sayfası olduğunu önemle vurguladı. Hocalı katliamının, insanlık vicdanının samimi bir muhasebeyle ibret alıp dersler çıkarması gereken bir olay olduğunu belirten Başkan Acar, sözlerine şu şekilde devam etti:



"İki yıl içinde tam 11 yerleşim yerini işgal eden Ermeni birlikleri ve milisleri sadece insan katliamıyla yetinmeyip tarihi eserleri de yok ederek büyük bir kültürel soykırım yapmıştır. BM, AB, Avrupa Konseyi, İİT gibi kuruluşlar Ermenistan'ı işgalci olarak tanıyıp tanımlamalarına rağmen hakkın ve hukukun yerini bulması için ciddi bir yaptırım kararı almamıştır. Öte yandan, şahitlerinin çoğu yaşamakta, hazin ve sarsıcı etkileri hala yaşanmakta olan bu açık soykırımı çifte standartla 28 yıldır görmezden gelen kimi devletler, tarih boyunca ürettikleri yalanlarına gerçeklik boyutu kazandırmak istemekte, hatta bunun üzerinden siyasi rant devşirmek gibi ucuz politikalar peşinde koşmaktadır. Katliamı perdelemeyi amaçlayan bu tarz çabalar, ucuz politika yapanların ikiyüzlülüğünü ortaya koymaktadır."



Açıklamasında, "Zulmü, işgal ve katliamı unutturma çabaları, tarihi gerçekleri de günümüz realitesini de değiştirmeyecektir" sözlerine de yer veren Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, katliamın arkasındaki kirli emellerin aydınlatılmasını, emri verenden uygulayana kadar çoğu hayatta olan bu katliamın faillerinin yargılanıp cezaya çarptırılması gerektiğine dikkat çekti. Acar, "Tekrarlanmaması için, Hocalı başta olmak üzere, katliamları hafızalarda canlı tutmaya devam edeceğiz. Azeri kardeşlerimizin acısını yüreğimizde duyuyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA