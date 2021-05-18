Acar: "Geleceğimiz ve güvencemiz gençliğimizdir"
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Acar: "Geleceğimiz ve güvencemiz gençliğimizdir"

Acar: 'Geleceğimiz ve güvencemiz gençliğimizdir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şube Başkanı Ramazan Acar yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "I. Dünya Savaşı ile vatanı işgal edilerek tarihten silinmek istenen milletimiz, uzun savaşlar sonrasında ölümler, hastalıklar, yokluklar sebebiyle bitkin, perişan düşmesine rağmen, 19 Mayıs 1919'da, "Ya istiklal ya ölüm" diyerek bir direniş ve diriliş meşalesi yakmıştır. Direnişe öncü olmak için Samsun'a çıkan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı Kurtuluş Savaşı, bağımsızlığımızın tescillenmesi ve Cumhuriyetin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Geleceğimizi aydınlatan özgürlük meşalesi, sarsılmayan imanımız ve istiklale olan tutkumuzla devam ettiği sürece, imkansızlıklarla kuşatılsak bile, milletimizin varlığını ortaya koyarak imkansızı mümkün kılma iradesiyle tarih karşısında her zaman muzaffer olduğumuzu ve olacağımızı gösteren en önemli derstir".

Acar. "102 yıl önce, emperyalistlere karşı, esir alınamaz ve yenilemez bir iradenin kararlılığıyla özgürlük ateşinin tutuştuğu 19 Mayıs'ın gençlere armağan edilmesi, onların en büyük hazinemiz olduğunun öneminin vurgulanması sebebiyledir. Çünkü milli ve manevi değerleri içselleştirmiş, ülkesine sadık, evrensel nitelikte bir donanıma sahip bir gençlik, toplumun bitmeyen enerjisi, bükülmeyen bileği, geleceği omuzlarında taşıyacak gücüdür. Gençlik, bir milletin yarına dair kararlılığı, yükselme hamlesinin taşıyıcı sütunu, en zinde yapı taşıdır. Vatan savunması ve istiklal mücadelesi söz konusu olduğunda, şehadeti göze alan, gazi olmayı bir onur sayan gençlik, 15 Temmuz direnişinde olduğu gibi, geleceğe dair en büyük teminatımızdır. Eğitim sistemimizin ve müfredatımızın yüzünün bu amaçlara dönük olması, içeriğinin bu değerlerden neşet etmesi, bu millete verebileceği en büyük hizmettir.Gençliğinin zihni işgal edilmiş, değerleri yozlaştırılmış, tarihiyle ve geleneğiyle bağı kopartılmış, duyguları değerler ekseninin dışına çıkarılmış bir milletin geleceği tehlikededir. Eğitim sistemi, bu tehlikeyi bertaraf edeceğimiz tek çaremizdir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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