Acar çiftinden kızları Derin'e renkli kutlama
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Acar çiftinden kızları Derin'e renkli kutlama

11.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:15
Acar çiftinden kızları Derin'e renkli kutlama

Ünlü iş insanı Erdal Acar ve eşi Kardelen Acar, kızları Derin'in doğum gününü evde düzenledikleri parti ile kutladı

Çeşme'deki villalarında gerçekleşen partiye pandemiden dolayı yakın dostlarını davet edemeyen Acar çifti, Derin'in 3'üncü yaş gününü ailece kutladı.

PASTAYI BİRLİKTE KESTİLER

Geçtiğimiz yıl İsmet ve Metin adında ikiz çocukları da doğan çift, kızları Derin için özel hazırlanan Barbie bebekli pastayı hep birlikte kesti.

Acar ailesi doğum gününde hep birlikte eğlenerek keyifli bir gün yaşadı.

Kaynak: Snob Magazin

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