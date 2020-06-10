Acapulco: Bir yanda zengin tatilciler diğer yanda yiyecek bulamayanlar Meksika'nın turistik cenneti Acapulco'da, korona krizi nedeniyle plajlar, oteller ve barlar kapalı. Ancak özel konutlarda ve golf kulüplerinde hayat hala sürüyor.

Meksika'nın turistik cenneti Acapulco'da, korona krizi nedeniyle plajlar, oteller ve barlar kapalı. Ancak özel konutlarda ve golf kulüplerinde hayat hala sürüyor. İmkanı olanlar karantinayı burada geçiriyor. Kaynak: DailyMotion.com