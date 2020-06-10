Acapulco: Bir yanda zengin tatilciler diğer yanda yiyecek bulamayanlar
Meksika'nın turistik cenneti Acapulco'da, korona krizi nedeniyle plajlar, oteller ve barlar kapalı. Ancak özel konutlarda ve golf kulüplerinde hayat hala sürüyor.
10.06.2020 08:45 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:19
Meksika'nın turistik cenneti Acapulco'da, korona krizi nedeniyle plajlar, oteller ve barlar kapalı. Ancak özel konutlarda ve golf kulüplerinde hayat hala sürüyor. İmkanı olanlar karantinayı burada geçiriyor.
Kaynak: DailyMotion.com