Açan gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı
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Açan gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Tarlalarda açan gelinciklerin görüntüsü OSMANİYE - Osmaniye'de havaların ısınmasıyla birlikte açmaya başlayan gelincikler, buğday tarlalarını adeta kırmızı renge boyadı.

Tarlalarda açan gelinciklerin görüntüsü OSMANİYE - Osmaniye'de havaların ısınmasıyla birlikte açmaya başlayan gelincikler, buğday tarlalarını adeta kırmızı renge boyadı. Renkleriyle güzel görüntüler oluşturan gelincikler, görenlerin ilgisini çekiyor.

Açan gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı
Açan gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı
Açan gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı
Açan gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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