Açan gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı
Tarlalarda açan gelinciklerin görüntüsü OSMANİYE - Osmaniye'de havaların ısınmasıyla birlikte açmaya başlayan gelincikler, buğday tarlalarını adeta kırmızı renge boyadı.
Tarlalarda açan gelinciklerin görüntüsü OSMANİYE - Osmaniye'de havaların ısınmasıyla birlikte açmaya başlayan gelincikler, buğday tarlalarını adeta kırmızı renge boyadı. Renkleriyle güzel görüntüler oluşturan gelincikler, görenlerin ilgisini çekiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner