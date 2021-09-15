Academia 2021 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu alıcılarını bekliyor

Academia 2021 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu, iddialı renk ve tasarımları içeren ürünleriyle dikkati çekiyor.

Beymen Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Academia 2021 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu'nda kahve tonları, gri ve mavi renkler sezona heyecan katarken, tasarımlardaki haki, kırmızı ve siyah renkleri de öne çıkıyor.

Ürünlerde, duman, gotik çiçek desenler, "slow burn" sloganı, yıpranmış dokular ve kadifelerde kullanılan art workler, zincir ve logo anlatımları koleksiyonun genelinde farklı desen ve yüzeylerde görülüyor. "A" harfinin saten ve trikolarda jakar uygulamaları klasikleri destekliyor.

Hibrit ve dönüştürülebilir tasarımların dikkati çektiği Academia 2021 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu'nda modern tasarım anlayışı, yumuşak yapılarda Academia ilkelerini ön plana çıkaran zarif bir tezatlıkla birleşiyor.

Kolları çıkabilen deri garnili denim ceket, çift taraflı giyilen shearling palto ve kaz tüyü montlar, oduncu gömleklerinden ilham alan sökük detaylı katmanlar opsiyon sunuyor.

Deri tasarımların formlarındaki deneysel yenilikler renk ve yüzey oyunları ile birleşirken, bele oturarak güncellenen oversize kalıplar denim grubunda yeni gelenekler yaratıyor.

Dış giyimlerin arka bölümünde yer alan zincir brit'ler ve A harfi grafik yaka iğneleri ürünlere pırıltı katarken, kabartma, nakış ve reflektör tekniğiyle uygulanmış Academia logoları dikkati çekiyor.