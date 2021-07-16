Aç ve susuz göçmenleri polis ve jandarma kurtardı
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Aç ve susuz göçmenleri polis ve jandarma kurtardı

Aç ve susuz göçmenleri polis ve jandarma kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 45 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 45 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı. Orman içerisinde 3 gün boyunca yürütüldüğü anlaşılan, aç ve susuz oldukları gözlenen göçmenlere ekipler tarafından yardım edildi.

16 Temmuz saat 16.45 sıralarında Urla ilçesi Sığacık Körfezi Çamur Köyü mevkiinde, Yunanistan adalarına yasa dışı yollarla gitmek için gizlenen göçmenler olduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Seferihisar Deniz Polisi ekipleri ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından koordineli çalışma başlatılırken, araç yolu olmayan Çamur Koyu mevkiinde, orman içerisinde 3 gün yürütülerek getirildikleri tespit edilen 3'ü çocuk, 41'i erkek ve 1'i kadın olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı. Aç ve susuz oldukları belirlenen Suriye ve Irak uyruklu göçmenlere deniz polisi ve jandarma ekiplerince su ve yiyecek yardımı yapıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, konuyla ilgili organizatörlerin yakalanması için ekipler tarafından soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Aç ve susuz göçmenleri polis ve jandarma kurtardı
Aç ve susuz göçmenleri polis ve jandarma kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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