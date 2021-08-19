AC Valhalla'da tek elle kullanılan kaç tane kılıç var?
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AC Valhalla'da tek elle kullanılan kaç tane kılıç var?

AC Valhalla'da tek elle kullanılan kaç tane kılıç var?
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sizin favoriniz hangisi?

Assassin's Creed Valhalla'da belki de en çok konuşulan silah, tek elle kullanılan kılıçlardır.  Assassin's Creed Valhalla'da tek elle kılıç için birkaç seçeneğe sahipler.

Tek elle kullanılan kılıçlar nihayet Assassin's Creed Valhalla'ya eklendi. Her şey Sigrsblot Festivali'nde tek elle kullanılan bir kılıcın eklenmesiyle başladı.

O zamandan beri Assassin's Creed Valhalla'daki tek elli silah havuzunu artıran toplam üç yöntem veya güncelleme oldu. İlki, oyuncuların Sigrblot'ta kazanabilecekleri Skrofnung kılıcıydı. Ancak bu sınırlıydı. Daha sonra, mağazadan bir dişli setine eklenen bir kılıç vardı.

, oyuna dört yeni tek elle kullanılan kılıçtan oluşan bir ordu getirdi ve bu da silahı kişiselleştirme için çok daha uygun bir seçenek haline getirdi. Oyundaki diğer ekipmanlar gibi her birinin kendine özgü bir görünümü ve benzersiz bir adı vardı.

Assassin's Creed Valhalla'daki tek elle kullanılan kılıçlar

Tek elle kullanılan kılıçlar Valhalla'da teknik olarak kısa kılıçlar olarak etiketlenir, Assassin's Creed Valhalla'daki altı kısa kılıcın veya tek elle kullanılan kılıçların tamama sizlerle.

Skrofnung

"Zaman ve kullanım bu efsanevi kılıcı köreltemedi."

Coil Sword

"Derin kesen ve sağ ellerde kıvrılmış bir yılan kadar hızlı vuran kısır bir bıçak. Onu kullanırken dikkatli olun."

Durendal

"Charlemagne'in efsanevi askeri valisi Roland'ın ünlü kılıcı. Yok edilemez ve kayaları delip geçebilecek kapasitede olduğu söyleniyor."

Ring Sword

"Saksonya Kralı Genç Norsemen Louis'in belasına ait olan kılıç."

Egbert

"Bilinmeyen bir usta tarafından diğer kılıçlardan daha keskin, daha güçlü ve daha esnek olması için dövülen efsanevi Ulfberht kılıçlarından biri."

Joyeuse

"Bir kabzası altın ve değerli taşlar olan efsanevi Şarlman kılıcı. Roland'ın Durendal'ı ile aynı metalden dövülmüş, kabzasının içinde İsa'nın böğrünü delen mızrağın başını içerdiği söyleniyor."

Assassin's Creed Valhalla'ya muhtemelen daha fazla tek elle kullanılan kılıç eklenecek. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros

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