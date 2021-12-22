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Aç tilki parkta yiyecek aradı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Aç tilki parkta yiyecek aradı Karabük'te havaların soğuması ve kar yağışı sonrası aç kalan tilki girdiği parkta yiyecek aradı.

KARABÜK (İHA) - Aç tilki parkta yiyecek aradı

KARABÜK - Karabük'te havaların soğuması ve kar yağışı sonrası aç kalan tilki girdiği parkta yiyecek aradı.

Kurtuluş Mahallesinde bulunan parka akşam üzeri tilki geldi. Kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kaldığı düşünülen tilki gezindiği parkta bir süre yiyecek aradı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen tilkinin ayağından yaralı olduğu görülürken aradığı yiyeceği bulamayınca parktan ayrılarak uzaklaştı.

Aç tilki parkta yiyecek aradı

Aç tilki parkta yiyecek aradı

Aç tilki parkta yiyecek aradı

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