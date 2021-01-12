AC Milan - Torino İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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AC Milan - Torino İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

12.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:12
AC Milan - Torino İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

İtalya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki AC Milan - Torino maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

İtalya Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi AC Milan - Torino maçıdır. Peki AC Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

AC MİLAN - TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AC Milan - Torino maçı 12 Ocak Salı günü bu akşam saat 22:45 'de başlayacaktır.

AC MİLAN - TORİNO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

AC Milan - Torino maçını TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarından izleyebilirsiniz.

AC MİLAN - TORİNO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano'da oynanacak.

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