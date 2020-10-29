AC Milan - Sparta Prag maçı hangi kanalda? AC Milan - Sparta Prag maçı saat kaçta?

AC Milan - Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi maçı 29 10 2020 günü Bein Sports 4, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:55. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıda görebilirsiniz.

Heyecanla beklenen bir diğer UEFA Avrupa ligi maçı ise AC Milan - Sparta Prag karşılaşması. Peki, AC Milan - Sparta Prag maçı hangi kanalda? AC Milan - Sparta Prag saat kaçta?

AC MİLAN - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?

Maç, Bein Sports 4 Digiturk 80, Kablo TV 235, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. AC Milan-Sparta Prag Maçı 29 Ekim Perşembe günü oynanacak. AC Milan-Sparta Prag Maçı 20:55'de başlayacak. AC Milan ile Sparta Prag arasındaki UEFA Avrupa LigiMaçı Giuseppe Meazza Stadı, Milano'da oynanacak.