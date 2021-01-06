AC Milan - Juventus İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izleniyor mu?
06.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:18
Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki AC Milan - Juventus maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de AC Milan - Juventus maçıdır. Peki AC Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
AC MİLAN - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
AC Milan - Juventus maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bu akşam) saat 20:00 'da başlayacaktır.
AC MİLAN - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
AC Milan - Juventus maçını Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanalından izleyebilirsiniz.
AC MİLAN - JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano'da oynanacak.