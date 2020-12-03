AC Milan - Celtic UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki AC Milan - Celtic Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de AC Milan - Celtic maçıdır. Peki AC Milan - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

MİLAN - CELTİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AC Milan - Celtic maçı 3 Aralık Perşembe günü (yani bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

MİLAN - CELTİC MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

AC Milan - Celtic maçı Bein Sports 4 kanalında yayınlanacaktır. Ayrıca maç Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında da yayınlanacak.

MİLAN - CELTİC MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Giuseppe Meazza Stadı, Milano'da oynanacak.