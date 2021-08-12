Aç Kurtlar Filmi
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Aç Kurtlar Filmi

Aç Kurtlar Filmi
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Aç Kurtlar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aç Kurtlar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Zamanında mutlu bir aileye ve iyi de bir işe sahip olan Memed'in bu mutluluğu acı bir drama dönüşmüştür. Öğretmenlik yaptığı Siirt'in kasabası eşkıyalar tarafından işgal edilir ve yeni evlendiği karısı dağa kaçırılır. Bu ıstıraba dayanamayan karısı zapt edildiği dağda aylar sonra intihar eder. Memed'in artık iyi olmak için hiçbir sebebi kalmamıştır. Mesleğini bırakıp eşkıyaların peşine düşer. Artık dağlarda eşkıya peşindedir ve babasının intikamını almak isteyen varlıklı bir toprak sahibi tarafından kiralanır.

Yönetmen: Yılmaz Güney, Abdurrahman Keskiner

Senaryo: Yılmaz Güney, Haydar Turan

Oyuncular: Yılmaz Güney, Sevgi Can, Hayati Hamzaoğlu, Türkan Ağralı, Çetin Dağdelen, Sırrı Elitaş, Savaş Eşici, İhsan Gedik, Enver Güney, Mine Hoş, Bilal İnci, Hakkı Kıvanç, Ahmet Koç, Osman Oymak, Yusuf Sezer, Bahri Özkan, Selahattin Geçgel, Altan Bozkurt, İbrahim Uğurlu

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Aç Kurtlar

Yapımcı Firma: Güney Film

Yapım Yılı: 1969

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 23.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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