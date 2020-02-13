Aç kurt sürüsü köpeği parçaladı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde aç kalan kurt sürüsü köyde yakaladıkları bir köpeği parçaladı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde aç kalan kurt sürüsü köyde yakaladıkları bir köpeği parçaladı.
Sincik ilçesine bağlı Balkaya köyünde havaların soğumasıyla birlikte aç kalan kurtlar, gece saatlerinde köy meydanına kadar indi. Gece köpeği parçalayan 4 kurt, sesler üzerine uyanan köylülerin havaya ateş açması üzerine kaçtı.
Silah sesinden korkan kurtlar gecenin karanlığından faydalanarak gözden kayboldu. - ADIYAMAN