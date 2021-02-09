Aç kurt, köyde yiyecek aradı

KARS'ın Selim ilçesinin Benliahmet köyünün etrafına kadar inip, yiyecek arayan kurt, bölgede haber yapan gazeteciler tarafından görüntülendi.

KARS'ın Selim ilçesinin Benliahmet köyünün etrafına kadar inip, yiyecek arayan kurt, bölgede haber yapan gazeteciler tarafından görüntülendi. Köyün etrafında bir süre gezerek, yiyecek arayan kurt, köpeklerin sesleri üzerine dağa doğru gidip, gözden kayboldu.

Doğada bitki örtüsünün karla kaplı olması nedeniyle doğada yiyece bulmakta güçlük çeken bir kurt köy merkezine kadar indi. Selim-Kars karayolu üzerindeki Benliahmet köyünün etrafında gezen kurt aradığı yiyeceği bulamadı. Köyden gelen köpek sesleri üzerine bir süre menfez içinde bekleyen kurt sonra dağlık alana kaçarak gözden kayboldu. Köylüler, kurtları genelde sürü halinde gördüklerini tek başına gezen kurtun ise pek nadir olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı