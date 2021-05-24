Aç kalıp köye inen yavru ayı böyle görüntülendi

Aç kalıp köye inen yavru ayı böyle görüntülendi Sivas'ın Zara ilçesinde bir yavru ayı aç kalınca köy merkezine indi, şaşkın yavru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Sivas'ın Zara ilçesinde bir yavru ayı aç kalınca köy merkezine indi, şaşkın yavru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Aç kalıp köye inen yavru ayı böyle görüntülendi

Sivas'ın Zara ilçesinde bir yavru ayı aç kalınca köy merkezine indi, şaşkın yavru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde bir yavru ayı aç kalınca köy merkezine indi, şaşkın yavru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde aç kalan yavru bir ayı gece saatlerinde köye indi. Köy sakinlerinden İsmail Keleş, aracıyla seyir halinde olduğu sırada yavru ayıyla karşılaştı. Keleş, araçtan korkan ve yolda koşmaya başlayan ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre aracın önünde koşan ayı sonra gözden kayboldu. Ayının bir süre önce Gümüşçevre köyünde vatandaşların tavuklarını yediği iddia edildi.

Köye inen ayıyı görüntüleyen İsmail Keleş, "Dün gece saat 12.20 geçe misafirlikten geliyordum. Köyün içine doğru çıkarken önüme bir ayı çıktı. Yavru bir ayıydı. Ben zarar vermek istemedim zaten zarar vermem. Kovaladım biraz. Geçti gitti. Fakat daha önceki günlerde komşularımızdan birinin 30-40 tane tavuğunu yediler. Daha sonra benim amcamın 7-8 tavuğunu yedi. Biraz çevreye zarar veriyor ama biz doğayı sevdiğimiz için, hayvanları sevdiğimiz için doğanın kanunu diyoruz ve bu hayvana zarar vermiyoruz. Herhalde dağda aç kalıyor hayvanlar köyün içine kadar indi. Kış uykusundan uyanınca sanırım aç kaldılar. Sadece Sivas'ta da değil diğer Karadeniz taraflarına da bakıyorum her yerde var böyle şeyler. Doğanın kanunu diyoruz ve bir şey yapmıyoruz hayvanlara" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş