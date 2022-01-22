AÇ KALINCA İLÇEYE İNEN TİLKİ, PERDECİ DÜKKANINA GİRDİ - Haberler
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AÇ KALINCA İLÇEYE İNEN TİLKİ, PERDECİ DÜKKANINA GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU'da yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Ünye ilçe merkezine indi.

ÜNYE, ORDU (DHA) - ORDU'da yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Ünye ilçe merkezine indi. Perdeci dükkanına giren tilki, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı ve soğuk nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, ilçe ve köylere inmeye başladı. Ordu'nun Ünye ilçesine inen tilki, Çınarlık Mahallesi'nde Özcan Arslan'a ait perdeci dükkanına girdi. Şaşkınlık yaşayan işletme sahibi ve müşteriler, durumu itfaiye bildirip yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, aparat yardımıyla yakaladığı tilkiyi, daha sonra kırsal bölgede doğaya saldı.

AÇ KALINCA İLÇEYE İNEN TİLKİ, PERDECİ DÜKKANINA GİRDİ

AÇ KALINCA İLÇEYE İNEN TİLKİ, PERDECİ DÜKKANINA GİRDİ

AÇ KALINCA İLÇEYE İNEN TİLKİ, PERDECİ DÜKKANINA GİRDİ

AÇ KALINCA İLÇEYE İNEN TİLKİ, PERDECİ DÜKKANINA GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Ordu, Ünye, kar, Güncel, Haber

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