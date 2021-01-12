Aç kalarak zayıflamak mümkün mü? Sağlıklı Beslenme Danışmanı İlknur Özkuş açıkladı
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Aç kalarak zayıflamak mümkün mü? Sağlıklı Beslenme Danışmanı İlknur Özkuş açıkladı

12.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:51
Aç kalarak zayıflamak mümkün mü? Sağlıklı Beslenme Danışmanı İlknur Özkuş açıkladı

Sağlıklı Beslenme Danışmanı ve Yaşam Koçu İlknur Özkuş, sağlıklı beslenmede dikkat edilecek noktaları ve zayıflamanın püf noktalarını açıkladı. İşte detaylar...

İşte Sağlıklı Beslenme Danışmanı ve Yaşam Koçu İlknur Özkuş'un açıklamaları:

"Fazla kilolarından bir türlü kurtulamayan hatta tam tersine& ; sürekli kilo alan& ; "kronik diyetçi"lerin ortak hatalarından biri diyet yapmakla aç kalmayı birbirine karıştırmalarıdır.

Bu hatayı özellikle acil kilo vermek isteyenler& ; sık yapar. Aç kalarak hemen yağlardan kurulacağını sanan diyetçiler aslında tam tersi kilo verimi sürecini durdurur.

"Aç Kalarak Zayıflamak Mümkün Değildir"& ; & ;

Aç kalarak yada öğün atlayarak kilo vermeye çalışmanız hem vücudunuzun metabolik ve hormonal dengesini altüst eder, hem de sürekli kilo almanıza yol açar.& ;

Uzun süre aç kalarak önce şeker - insülin dengesi bozulur daha sonra da vücutta Kas kaybı yaşanır. Bu kas kaybı da metabolizma& ;hızının düşmesine sebep olur.

"Açlık Metebolizma Hızını Düşürür"

Düşük metabolizma hızı sebebiyle yakılamayan kaloriler yağa dönüşüp vücut içinde depolanır ve bu durumda kilo vermenin aksine kilo alımı yaşanır.& ;

Doğru beslenme şekli vucudun kalori ihtiyacının tam olarak karşılanmasıdır. boy kilo yaş ve cinsiyete göre vücudun öncelikle ihtiyaç kalorisi hesaplanıp ona uygun olarak bir beslenme seçilmeli ve vücudun ihtiyacı tam olarak karşılanmalıdır."

Kaynak: Snob Magazin

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